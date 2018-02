Vil bli laksegigant i Europa

Fiskeforedlingsbedriften Hofseth i Ålesund vil bli en laksegigant i Europa. Bedriften er ikkje bare landets største på foredling av laks og ørret, men nå vil de bli enda større på oppdrett. Før jul tok de i bruk et nybygd oppdrettsanlegg i Stordal og de bygger et nytt settefiskanlegg i Tafjord. – Her lager vi i dag fersk ørretfilet, som sendes med flyfrakt til USA, sier investeringsdirektør i Hofseth International, Trond Håkon Schaug-Pettersen. Det å få kontroll i hele næringskjeden, fra fisken blir født til de har pakket ferdig fileter, og utvunnet olje av restene, tror selskapet blir en viktig faktor for å lykkes med produksjonen i Norge.