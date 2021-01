Vil bli kvitt verstingane

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) vil ha hjelp frå Fellesforbundet sine tillitsvalde til å bli kvitt verstingane til sjøs. Dei fleste utanlandske skipa som kvar dag legg til kai i Noreg har tariffavtalar med ITF, men nokre reiarlag meiner det er for dyrt. No meiner ITF at tillitsvalde ved bedriftene må presse på slik at bedriftene stiller krav om ITF-avtaler på skipa dei chartrar. Det skriv FriFagbevegelsen. NRK har tidlegare skrive om mannskapet om bord i slepebåten «Diavlos Force» som ikkje hadde fått lønn på over eit halvt år. Båten var chartra av verftet til Vard i Brattvåg. Den blei seinare tatt i arrest av ITF, og skal no bli tvangsselt sidan mannskapet om bord framleis har over ein million norske kroner uteståande i lønn.