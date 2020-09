Vil bevare Skalmen fyr

Ordførarar i Smøla, Svein Roksvåg, meiner ein må bevare Skalmen fyr. Kystverket fekk seks millionar kroner i koronastøtte til vedlikehald av fyret som ligg nordvest for Smøla, men vil bruke midla til å rive det nedlagde fyret. I dag skal formannskapet stemme over om dei skal tillate at fyret blir rive. – Skalmen fyr og andre fyrstasjonar har vore viktige kulturberarar for kystkulturen på Smøla, seier Roksvåg.