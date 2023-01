Vil bevare gammel fyrlykt

Norsk Fyrforening støtter bygdefolkets kamp for å bevare Gollenes fyrlykt i Herøy. De oppfordrer Kystverket til å snu i saken, og si ja til å pusse opp den 80 år gamle fyrlykta. Fyrforeningen viser til at man har god erfaring med å ta vare på slike lykter både i Arendal og Tvedestrand, og er derfor overrasket over at Kystverket ikke vil bevare denne.