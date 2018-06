Vil betre forholda i Surna

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Surna (Trollheim kraftverk) i Surnadal. Håpet er at dette vil betre forholda for fiskebestandane i det nasjonale laksevassdraget Surna, skriv NVE i ei pressemelding.