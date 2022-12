Vil betre arbeidsmiljøet for kvinnelege prestar

Møre bispedøme vil jobbe for å betre arbeidsmiljøet for kvinner i prestetenesta, skriv dei i ei pressemelding. Biskop Ingeborg Midttømme skriv at tiltaka vert bygd på Likestillings- og diskrimineringsombodet si oversikt over korleis ein kan førebyggje og handtere trakassering.

Tiltaka går mellom anna ut på å krevje at tilsette skal samarbeide, trass ulike teologiske syn. Kvinner sitt arbeidsmiljø skal verte meir fokusert på i regelverket og alle leiarar skal gjennom kurs om likestilling, integrering, mangfald og kjønn.