Vil berge kiosken på Sulesund

– Vi talde alle saman. Det var 187 frammøtte, seier ein opprømt aksjonsleiar Kevin Sand til NRK.

Det er fylkesrådmannen og Statens vegvesen som meiner at kiosken ved ferjeleiet Sulesund er overflødig. Det går tre ferjer i sambandet, og i deler av døgnet kan der vere tre avgangar i løpet av ein halvtime. Dermed er ventetida på kaia redusert og dermed også behovet for kiosk, meiner dei. Men lokalbefolkninga er usamde i dette.

– Kiosken betyr mykje for dei reisande, men ikkje berre for dei. Dette her er eit knutepunkt og ein samlingsstad også for lokalbefolkninga. Kiosken vår betyr noko i kvardagen. Her kan vi møte kvarandre, enten det er for å kjøpe softis om sommaren, ei avis eller kva det måtte vere, seier Sand.

Dette er kiosken på ferjekaia på Sulesund i Sula. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Fantastisk støtte

Måndag formiddag fekk dei frammøtte både gratis kaffi og softis medan vinterkvelden seig innpå. Dei frammøtte fekk markere støtta si

No er Ruth Måseide Sunde, som driv kiosken saman med mannen sin, heilt overvelda over engasjementet for å bevare kiosken.

– Vi er i grunnen heilt tom for ord. Støtta har vore heilt fantastisk. Vi hadde absolutt ikkje forventa nokon slik reaksjon, seier ho.

– Legg til rette for vidare drift

Ferjeleiet på Sulesund i Sula er eit av dei mest trafikkerte på heile Vestlandet. Og no skal heile området byggast om. Det er i samband med dette at både vegvesenet og fylkesrådmannen har gjennomgått ei vurdering på om det er behov for kiosk på Sulesund. Begge innstiller på at kiosken skal leggast ned.

– Vi var innstilt på å halde fram her i mange år til. Då vi fekk beskjeden om innstillinga frå rådmannen byrja vi å kontakte politikarar og vegvesenet for å finne ei løysing. Men det var først då ei venninne av oss omtalte dette på Facebook at det byrja å ta av, fortel Måseide Sunde. Over 3000 menneske er med i Facebookgruppa «Nei til nedlegging av Sulesundkiosken».

Måndag sende ordføraren i Sula, Jim Arve Røssevoll, eit brev til samferdsleutvalet i Møre og Romsdal med bøn om at det blir lagt til rette for vidare drift av kiosk ved ferjekaia.

– Sats på reiseliv og lokal mat

Nils Nesje er kåra til «Norges Bondelags kokk for 2017 og 2018». Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ein av kundane i kiosken på Sulesund i dag var ein av Vestlandets fremste kokkar, Nils-Henning Nesje. Han har markert seg sterkt med å satse på lokale råvarer og å arbeide i pakt med norske mattradisjonar. Han er kåra til «Norges Bondelags kokk for 2017 og 2018». For å få dette stipendet på 100.000 kroner må ein ha lidenskap for norske råvarer og kunne framsnakke norske matprodusentar.

– Dette er ein av dei få kioskane i landet der du får kjøpt lokal mat. Å legge ned denne kiosken strir mot innhaldet i landbruksmeldinga. Der heiter det at mat og reiseliv skal knytast meir saman, seier Nesje.

– Hadde dialog

I planane for det nye, ombygde ferjeleiet på Sulesund ligg der eit bygg som inneheld berre venterom og toalett, og ingen kiosk. Dette kom som ei overrasking på dei som driv kiosken i dag.

– Vi visste at ferjeleiet skulle byggast om. Det har vore kjent sidan 2001. Men vi hadde ein svært god dialog med vegvesenet då vi kjøpte kiosken i 2015. Men vi fekk sjokk då vi plutseleg fekk telefon om at kiosken skulle rivast, seier Sunde.

Måndag ettermiddag byrja dei første demonstrantane å ta plass ved 15-tida. Og då arrangementet tok til offisielt var dei oppe i 187.

– Vi bukkar og neiar. Dette er heilt fantastisk. No takkar vi alle for ei fantastisk støtte, seier Ruth Måseide Sunde til NRK.