Vil beholde Giske

Et flertall i formannskapet i Giske går inn for å beholde Giske som egen kommune fra 2020. Fire politikere stemte for dette, mens tre av politikerne gikk inn for at Giske blir en del av storkommunen Ålesund. Høyre, Arbeiderpartiet og en representant fra Tverrpolitisk liste stemte for sammenslåing med Ålesund. I en innbyggerundersøkelse som kommunen har gjennomført svarte 49 prosent at de ønsker at Giske fortsetter som egen kommune.