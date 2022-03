Vil beholde dagens Ålesund

I innstillinga til kommunestyret 17.mars vil kommunedirektør Jon Steven Hasseldal viderføre dagens Ålesund kommune med Haram som en del av kommunen.

I folkeavstemninga i Haram stemte 71,7 prosent for at Haram skal få skille seg fra Ålesund og bli en egen kommune igjen. Haram ble tvangssammenslått med Ålesund i 2017.

I sin innstilling til kommunestyret har Hasseldal lagt frem seks hovedargumenter for å beholde dagens kommunegrenser - blant annet at kommunen er i en svært vanskelig økonomisk situasjon og at det er stor risiko for at en ikke vil kunne nå målene om å få orden på økonomien.

Han er også usikker på om alle kostnadene knyttet til en deling av kommunen vil bli dekket av regjeringa og han mener det blir krevende for de ansatte.