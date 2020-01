Vil beholde Bohinen

Daglig leder i Aalesunds Fotballklubb, Geir Steinar Vik, sier klubben ikke er interessert i å gi slipp på hovedtrener Lars Bohinen. I går ble det klart at Ronny Deila slutter som trener i Vålerenga, og flere eksperter peker på Bohinen som et naturlig valg for Vålerenga. Bohinen selv har tidligere sagt at en trenerjobb i Vålerenga står høyt på lista. Vik sier til NRK at klubben har en langtidskontrakt med Bohinen, og at de vil beholde Bohinen i AaFK.