Vil behalde lokal legevakt

Det er brei støtte i Sunndal Arbeiderparti for å behalde og utvikle den lokale legevakta i Sunndal, skriv Aura Avis (krev innlogging). Molde har tatt initiativet om å få til ei interkommunal legevakt i Molde, og rådmann i Sunndal, Randi Dyrnes har stilt seg positiv til dette. Arbeidarpartiet meiner derimot at eit lokalt legekontor er viktig for tryggleiken til innbyggarane. Dei trekk også fram at kommunen har ein høg andel industriarbeidsplassar, med risiko for ulykker, og beredskapssituasjonar krev nær legevakt.