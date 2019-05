Vil begrense støy

Kommunestyret i Haram vedtok torsdag i en høringsuttalelse at de blant annet vil be NVE om å vurdere å flytte to av de planlagte vindmøllene på Haramsøya, og gjøre andre avbøtende tiltak for å redusere støyplager fra vindmøllene. Selve utbyggingen ble bestemt for ti år siden, så det er nå justeringer i utformingen som omfattes av høringsuttalelsen. Likevel var det mange som møtte opp på kommunestyremøtet for å demonstrere mot utbyggingen.