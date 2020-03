Vil be om nasjonale føringer

Fylkesmann Rigmor Brøste vil be om at det kommer nasjonale føringer som gjelder hele landet på hvordan 17.mai skal arrangeres. Flere kommuner som NRK har vært i kontakt med, forventer nasjonale føringer eller at fylkesmannen samordner reglene for hvordan feiringen av nasjonaldagen skal skje. Brøste sier hun vil følge opp saken. Det er litt tidlig, men nærmere påske bør det komme en avklaring fra nasjonale myndigheter, sier Brøste.