Vil barbere bruprosjekt

Fylkeskommunen vil spare 65 millioner kroner på bygginga av den nye Nerlandsøybrua i Herøy ved å øke stigningsgraden fra 5 til 7 prosent, redusere vegbredden på brua og kutte flere tiltak. Forslaget fikk støtte fra et flertall i samferdselsutvalget. Bjarne Kvalsvik (UVS) som også er varaordfører i Herøy karakteriserte flere av innsparingstiltakene som krevende og pekte spesielt på forslaget om å øke stigningsgraden. Kvalsvik foreslo et kompromiss på 6 prosent, og vil beholde den planlagte gang- og sykkelvegen på Igesundsida. Kvalsvik fikk støtte fra Frp. Men flere av politikerne i flertallet mener at dette vil føre til en ytterligere utsettelse. Herøy kommune har sagt nei til å bidra økonomisk.