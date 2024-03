Vil avvikle taredyrkingsprosjekt

Fylkeskommunedirektøren vil avvikle Ocean Seaweed Centre AS (OSC) som er et forsknings- og utviklingssenter for taredyrking og prosessering – med forretningskontor i Kristiansund.

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sin nettside.

Regelverket for statsstøtte hindrer fylkeskommunen i å drive taredyrking i konkurranse med kommersielle aktører. Dermed er forutsetningen for vedtaket i fylkestinget ikke lenger til stede.