Vil at Strynefjellet skal prioriterast

Stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Helge André Njåstad, Carl I. Hagen, Tor-André Johnsen har sendt eit representantforslag om at ny riksveg 15 Strynefjellet må prioriterast no.

– Ny riksveg 15 med arm til Geiranger må prioriterast no. Vi forventar at eit breitt fleirtal stiller seg bak representantforslaget og at dette blir slått klart fast av Stortinget, som sjølvsagt både regjeringa og Statens vegvesen må ta omsyn til, skriv fyrste nestleiar i Transportkomiteen, Frank Sve, i ei pressemelding.

Strynefjellet låg ikkje inne i regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), men i merknadene i innstillinga frå Stortinget sin transportkomité gjorde eit fleirtal det klart at dei ønska oppstart i løpet av den første seks års perioden i NTP.