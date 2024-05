Vil at spleiselag skal berge togbuss

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal ønskjer at togbussen mellom Kristiansund og Oppdal skal bergast gjennom eit spleiselag med Trøndelag fylke og kommunane på Nordmøre.

Leiar for regionrådet på Nordmøre, Ingrid Rangønes, meiner forslaget frå samferdsleutvalet ikkje kan gjennomførast.

– Fylket får pengar frå staten for å drive bussrutene. Då kan dei ikkje forvente at vi med eit allereie for stramt kommunebudsjett skal finansiere denne tenesta, seier Rangønes til NRK.

Det er heller ikkje avklart med Trøndelag om dei er villige til å stille med pengar til bussruta mellom Kristiansund og togstasjonen på Oppdal.

Opposisjonen ønska ei alternativ løysing der fleire av ekstraturane til ferjene i sommar blir kutta. Målet med dette skulle vere å finansiere dei 5 millionar kronene som togbussen treng for å bli oppretthalden.

Forslaget om å legge ned togbussen har vekt sterke reaksjonar. (Bildet).