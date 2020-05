Vil at pasienter skal møte opp

Flere pasienter har tatt kontakt, og noen har valgt å avbestille timene sine ved sjukehuset i Volda, etter at det ble kjent at en pasient er smittet med korona og at tjue ansatte er i karantene. Sjukehuset går nå ut og oppfordrer pasienter om å møte til timene sine. – De trenger ikke å bekymre seg og skal føle seg trygge på at de ikke vil utsette seg for koronasmitte ved å oppsøke sjukehuset, sier Palma Hånes, klinikksjef ved Volda sjukehus. Smittevernoverlege i helseforetaket, Jørn-Åge Longva, sier at de er sikker på at alle ansatte som hadde nærkontakt med den koronasmitta pasienten er i hjemmekarantene.