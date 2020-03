Vil at fødeavdelingen skal bestå

Møre og Romsdal Frp har fylkesårsmøte i helga og der har de søndag vedtatt flere resolusjoner. En av resolusjonene er at de krever at fødeavdelinga i Kristiansund skal bestå til det nye sjukehuset på Hjelset står klart. I tillegg ber Møre og Romsdal Frp stortingsgruppa om å fremme forslag om at det skal være ei fullverdig fødeavdeling i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig. Dette ber de stortingsgruppa gjennomføre og stemme for i forbindelse med behandling av nasjonal helse- og sjukehusplan.