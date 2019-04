Vil at flere skal bli lærere

Regjeringen ønsker at flere unge skal velge lærerutdanningen. Mandag var Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Volda for å snakke med elever i den videregående skolen. Mange lærere kommer snart til å gå av med pensjon, og Nybø vil legge inn et godt ord for lærerutdanningen. – Det er ganske mange lærere i skolen i dag som er over 60 år, så vi har behov for lærere fremover og de som velger å bli lærere kommer til å bli attraktive i arbeidsmarkedet fremover, sier Nybø.