Vil arrangere konsert uansett

SKRUK har i år planlagt ein konsert på Moldejazz som skal vere i domkyrkja i Molde. Dette er eit av dei største arrangementa jazzfestivalen har hatt i domkyrkja nokon gong. No står det i fare for å ryke. – Vi håper at vi kan ta igjen prosjektet til neste år, eller om to år, om det viser seg at vi ikkje får arrangere i år, seier dirigent i SKRUK, Per Oddvar Hildre.