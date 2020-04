Vil åpne gradvis

Ålesund kommune opplyser at de følger tiltakene som regjeringa kom med 7. april. Regjeringa vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april. Det skal komme en konkret veileder som skal gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas når barnehager og skoler åpnes. Kommunen opplyser i en pressemelding at de vil følge disse føringene. Her kan du lese alle reglene som vil gjelde i kommunen videre