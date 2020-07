Vil åpne framdørene på bussene

Fram ønsker å åpne framdørene på bussene sine i hele Møre og Romsdal, men sier at de ennå ikke har kommet til enighet med hovedverneombudene i de to andre selskapene de samarbeider med. I går ble det kjent at framdørene på bussene til Fram skulle åpnes igjen fra mandag av i Hustadvika, Aukra og på Misund. Seksjonsleder i Fram, Konrad Lillevevang forteller at de håper å komme til enighet med de to andre selskapene så fort som mulig. – Vi synes tiltakene våre er kjempegode, som skjermer både sjåførene og passasjerene. Vi håper å få til noe tilsvarende i hele fylket rimelig kjapt, sier Lillevevang