Vil åpne for eggdonasjon

Møre og Romsdal Høyre vil åpne for at kvinner kan få barn gjennom eggdonasjon. Vedtaket ble gjort på fylkesårsmøtet i dag etter en lang debatt. Stortingsrepresentant Marianne Synnes mener det er et riktig skritt av partiet å ta. Synnes forventer at Høyre tar stilling til eggdonasjon på landsmøtet senere i vår etter at saken ble utsatt i fjor.