Viktig kontrakt for Kongsberg Maritime

Gangbruløysinga som vert kalla "Walk-to-work" skal gi ein sikker og energieffektiv transport av personell og utstyr mellom fartøy og offshore vindturbinar. Kongsberg Maritime lanserte konseptet i august 2016, og no kom den første kontrakten.

– Kontrakten betyr veldig mykje, det var det gjennombrotet vi trengde på det arbeidet vi lanserte i 2016. Det er veldig gledeleg, seier salssjef Jon Olav Kopperstad.

Dagleg leiar Steinar Aabelvik er imponert over kreativiteten og omstillingsevna som er i det maritime miljøet på Sunnmøre. Foto: Arne Flatin / NRK

Fleire arbeidsplassar på sikt

Den nye kontrakten mellom Kongsberg Maritime og Olympic, på leveranse av gangbru, vil ifølgje dagleg leiar Steinar Aabelvik på sikt skape fleire arbeidsplassar i firmaet.

.– Vi har jobba med utvikling av dette konseptet i lang tid så kortsiktig blir det ikkje så store endringar bemanningsmessig, men vi reknar med at når vi kjem litt lenger i prosessen kjem vi til å auke bemanninga som følgje av dette.

Marknaden er positiv

Det har vore spennande for Kongsberg Evotec å vere først ute med eit slikt konsept, men Kopperstad er overbevist om at det er ein god marknad for det.

Salssjef Jon Olav Kopperstad er positiv til marknaden. Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi veit at marknaden har vore veldig positiv til det. Utan tvil inneber det ein risiko å vere først ute, men no når vi har fått den første kontrakten er vi trygge på at fleire kundar vil kome å spørje etter det same.

Omstillingsdyktige

Som mange andre bedrifter har også Kongsberg Evotec merka den utfordrande marknadssituasjonen, men Aabelvik ser resultat av omstillingsprosessen dei er i gang med.

– Vi ser resultat av den omstillinga vi har starta på, og håper på å lykkast med fleire konsept saman med Kongsberg Maritime, det er nøkkelen for vår suksess framover, seier Aabelvik.