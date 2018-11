Viktig kamp for Molde

Søndag tek Molde FK i mot Haugesund på heimebane på Aker Stadion. Kampen blir avgjerande for kva plass Molde hamnar på tabellen i årets sesong. – Vi har tatt mykje poeng, men det er no det blir avgjort, seier MFK-spelar Magnus Wolff Eikrem. Molde-trenar Ole Gunnar Solskjær seier kampen sett tonen for kva laget kan få ut av sesongen til slutt. – Med siger søndag så heng vi framleis med Brann på tabellen, seier han.