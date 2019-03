Viktig å sikre systema sine

– Det er viktig at bedrifter er klar over kor viktig det er å sikre systema sine, seier Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO. IT-sikkerheit er eitt av temaa på årskonferansen til NHO i Ålesund i dag. Med dataangrepet på Hydro i bakhovudet, seier Ytreberg at det er viktig at bedriftene tek dei kostnadane det er å sikre seg. Spesielt mindre bedrifter er ekstra sårbare.