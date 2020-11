Vikarer fra røde land jobber på fødeavdelingen uten karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaktholdet ved inngangen til sykehuset i Kristiansund og sykehuset i Molde er like strengt som på alle landets sykehus. Men mangel på jordmødre og gynekologer har ført til at fødeavdelinga må bruke vikarer fra Sverige og Danmark, uten at de har vært i karantene.

– Å vite hvor strenge vi skal være i forhold til unntak fra karantenebestemmelsene er et av de vanskeligste spørsmålene i foretaket. Per nå er det kun innen fødselsomsorgen vi gir unntak, sier direktør Øyvind Bakke.

Foto: Hans-Olav Landsverk

Press fra Stortinget

Stortinget har krevd at begge fødeavdelinger holdes åpne til det nye felles sjukehuset i Nordmøre og Romsdal står ferdig.

Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund bytter på å ta imot fødende fra Nordmøre og Romsdal. Denne uka er det Kristiansund.

Akkurat nå har de fire jordmødre og fire gynekologer fra røde land som ikke har vært i karantene.

Hvor medvirkende er presset fra stortingsvedtaket for den situasjonen dere står i nå?

– Det betyr noe, fordi vi er helt avhengig av vikarer fra Sverige og Danmark for å klare å drifte fødeavdelingen i Molde og Kristiansund, sier Bakke.

De som skal føde er ikke informert om situasjonen.

– Så lenge vi har fått godkjenningen fra smittevern, så har vi ikke informert de fødende, sier han.

– Sårbar drift både medisinsk og personalmessig

Tidligere avdelingssjef-føde ved sjukehusene Molde og Kristiansund, Sissel Hjelle, gav i dag ansvaret videre til Øyvind Eiksund Nytun.

Gynekolog og tidligere avdelingssjef-føde ved sjukehusene Molde og Kristiansund, Sissel Hjelle, sier at fødetilbudet er trygt.

– Men vi er helt avhengig av utstrakt bruk av vikarer. Det er en sårbar drift både medisinsk og personalmessig, sier Hjelle.

I dag overleverte hun ansvaret for fødeavdelingen til Øyvind Eiksund Nytun. Han skal lede fødeavdelingene ved sykehusene ut januar.

– Det er en forutsetning at man har folk til jobbene. Når den arbeidskrafta ikke finnes i Norge må den finnes en annen plass. Alternativet er at vi ikke kan drifte i det hele tatt, sier Nytun.

Helseforetakenes ansvar

Helsedepartementet vil ikke kommentere saken direkte, men sier unntak fra

statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet legger ansvaret på helseforetaket. Foto: NRK

smittekarantene bare kan benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

– Det er helseforetakene som har ansvaret for å ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Dette forventer jeg skjer også i Møre og Romsdal, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.