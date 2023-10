Det var like etter at Hamas braut seg gjennom tryggingsgjerda mellom Gazastripa og Israel at mannen la ut bilete av seg sjølv på Instagram.

Mannen står i grøne klede frå operasjonsavdelinga. Den knytta neven hans har ein blå eingongshanske. På overarmen har han tatovert inn skrifta Hamas.

På biletet har mannen skrive ein tekst. Der skriv han at dagen då krigshandlingane starta var ein fantastisk dag. Han har også skrive inn ein omtale av israelarane i svært krasse ordelag.

Biletet er ekte

Helse Møre og Romsdal stadfesta tysdag formiddag at bildet er ekte. Ein skjermdump av Instagram-historia er også delt av andre på sosiale medium.

– Dette er ein vikar hos oss som har delt dette bildet på Instagram i helga, skriv kommunikasjonsdirektør May-Helen Molvær Grimstad i ein e-post til NRK.

Ifølgje Grimstad var bildet publisert som ei historie som forsvinn av seg sjølv etter kvart.

Mannen som hylla Hamas i helga arbeider som vikar her på Ålesund sjukehus. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Tek hendinga på alvor

May Helen Molvær Grimstad seier til NRK at helseføretaket tek hendinga på alvor og at dei no har sett undersøkingar for å kunne handtere saka.

– Helseføretaket har ei forplikting til å fremje inkludering, mangfald og respekt for alle pasientar, tilsette og samfunnet som heilskap. Det er viktig å påpeike at vedkomande i dette tilfellet uttrykte sine personlege meiningar, skriv Grimstad.

NRK Møre og Romsdal har forsøkt å kome i kontakt med mannen som publiserte biletet, men har så langt ikkje lukkast i å få nokon kommentar. Vi har snakka med ein person på mobilnummeret til vedkomande. Han avviser at han er rett person. NRK har også forsøkt å få kontakt med personen gjennom meldingar på e-post og Instagram.