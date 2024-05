Vikar fikk ikke logget seg inn

En røntgenlege, som Helse Møre og Romsdal hadde leid inn for å ta unna arbeid, fikk ikke logget seg inn på journalsystemet Helseplattformen før det hadde gått tre dager. Det skriver Sunnmørsposten. Dette førte til at helseforetaket ikke fikk utnytte arbeidskapasiteten som planlagt og i tillegg økte kostnader.

Avisen skriver at utfordringen var at vedkommende er utenlandsk statsborger og at man trenger et norsk personnummer eller et norsk d-nummer for å logge seg på.

Helseplattformen opplyser til avisen at denne saken nå er løst og at de skal utarbeide rutiner for at denne type problemer ikke gjentas.