Viderefører prosjekt

Styret i Gassknutepunkt Nyhamna vedtok i dag å videreføre prosjektet ut 2019. Målet har vært å gjøre landanlegget på Nyhamna i Aukra til et knutepunkt for flere gassfelt enn Ormen Lange. Det skjer når Aasta Hansteen-feltet begynner å levere gass til Nyhamna før nyttår. Molde-ordfører Torgeir Dahl sier gassknutepunktet har skapt viktige nettverk og at de vil ta prosjektet over i en ny fase.