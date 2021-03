Videre varetektsfengslet i fem uker

En mann i 50-åra fra Møre og Romsdal er videre varetektsfengslet i fem uker. Mannen er siktet for en rekke sedelighetssaker mot barn på nett, incest, samt seksuelle overgrep. Mannen skal over internett ha bestilt og betalt for seksuelle overgrep mot barn på Filippinene. Flere av barna er ifølge siktelsen under 14 år. Siktede har erklært seg delvis skyldig for de fleste av postene og retten mener det fortsatt er en gjentakelsesfare, står det i kjennelsen.