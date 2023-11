Den siste dagen i september mistet Tone Engan Notø faren sin på dramatisk vis. Seint på kvelden ble han funnet livløs på gata på Sunnmøre.

Første person på stedet ringte 113, og det ble startet hjerte-lunge-redning. Men livet stod ikke til å redde.

Det er ikke bare det uventede tapet av faren datteren sliter med i dag. Mens han lå livløs på bakken stod flere vitner rundt og filmet hendelsen. – Der ligger han og dør, så blir det filmet og spredt på nettet. Det er så lite verdig, sier Notø.

Hun har fått høre at det var mellom 50 og 60 personer til stede på et tidspunkt, og at flere hadde mobilene sine i været og filmet.

Sliter fremdeles

Da Notø fikk høre om filmene og at flere hadde fått dem tilsendt, ble hun både sint og lei seg.

– Da ble det enda verre. Det er en dobbel sorg, sier hun.

Hun forklarer at faren fortsatt hadde puls da han ble funnet. Hun synes det er grusomt å tenke på at han måtte bruke den siste tiden av livet på den måten.

– At de ikke kan vise mer respekt når et menneske tar sine siste åndedrag og forlater verden, sier hun.

Datteren har lagt ned roser på dødsstedet til faren flere ganger. Foto: Remi Sagen / NRK

Den dag i dag sliter hun fortsatt veldig på grunn av filmene.

– Jeg våkner om nettene og tror jeg har hatt et mareritt, men så er det sant.

– Jeg har nesten ikke fått tid til å sørge over pappa på grunn av dette. Jeg har ikke hatt tid til det, legger hun til.

Hun forteller at hun ofte tenker på hvem som har videoene på telefonene sine.

– Men jeg vil helst ikke vite det. Jeg vil heller møte dem med et smil.

– Min største lettelse er at han ikke døde alene. Det var varme hender og en myk stemme der. Det er en stor trøst, sier Tone Engan Notø. Foto: Remi Sagen / NRK

Ikke unikt

Noen dager etter hendelsen kom politiet med en pressemelding der de oppfordret folk til å slette det de hadde filmet eller fått tilsendt.

Notø forteller at det var hennes idé.

– Jeg måtte få ut noe, og det var det eneste jeg kom på at jeg kunne gjøre der og da.

Hendelsen med faren til Notø er ikke unik.

De to siste månedene har det vært to hendelser der politiet i Møre og Romsdal oppfordrer folk til å slutte å dele bilder og videoer.

Etter ei dødsulykke i Florø seint i september filmet over 30 personer på stedet rett etter ulykka.

Innsatsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Karl Jonas Volen, sier at de ser at det er mer fotografering og filming når de håndterer ting ute på gata nå enn det var for noen år siden.

– Er det lovlig?

– Selve filmingen er i utgangspunktet lov, men å dele filmene kan være noe annet. Det kommer an på hva som blir delt, svarer han.

Innsatsleder i politiet Karl Jonas Volen sier at det å filme alvorlige hendelser kan være en belastning for de som er involvert. Han sier også at det kan forstyrre de som jobber på stedet. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Han vil uansett anbefale folk om å ikke filme ulykker.

– Det er ingen grunn til å filme ulykker. Man må stole på at de som jobber der ivaretar bevissikringa.

Vil øke bevisstheten

Notø håper også at hennes erfaringer vil gjøre folk mer bevisste på hva man gjør i slike situasjoner.

– Det å filme fremfor å redde et liv, det hører ikke hjemme. Du skal bruke mobilen til å ringe 113. Du skal ikke filme og spre syke folk som trenger hjelp på nettet. Det blir jeg sint av.

Foto: Remi Sagen / NRK

Familien vil ikke gå ut med navn og bilde på den avdøde faren. Vi har derfor valgt å anonymisere noen av bildene.