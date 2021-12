Vidarefører lokal forskrift

Den lokale forskrifta om at karantenereglane også skal gjelde personar under 18 år blir vidareført i Ålesund, Sula og Giske. Den lokale forskrifta gjeld fram til onsdag 5. januar 2022 klokka 12.00. Forskrifta blir vidareført fordi det er stigande smittetal i Ålesundsregionen, spesielt hos barn. Samtidig har det vore låg testaktivitet i høgtida, noko som gir grunn til å anta at den skjulte smitta i tillegg er stor, skriv kommunen i ei pressemelding.