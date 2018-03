Vidare etterforsking tysdag

Politiet held i dag fram etterforskinga etter at fire personar blei arresterte ulike stader i Ålesund måndag. To menn blei sende til sjukehuset med knivskadar etter det som skal ha vore ein trusselsituasjon med våpen i Skaregata, og to blei pågripne på Aspøya seinare på dagen. Politioverbetjent Sindre Ryssevik seier dei i dag skal ta stilling til varetektsfengsling av dei pågripne.