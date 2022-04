Vi er framleis skeptiske til utanlandsferie

Ei fersk undersøking frå Norstat viser at nordmenn flest slett ikkje skal til utlandet i sommar. Dei fleste av dei som skal feriere i heimlandet er frå Møre og Romsdal og Nordland. 22 prosent av dei spurte har utanlandsplanar i desse to fylka. Sidan pandemien starta har forsikringsbransjen merkt ein stor auke i salet av bubilar, campingvogner og båtar, som er typiske ferieformer for dei som blir i Noreg. På landsplan seier 1 av 10 at dei skal på ferie til utlandet.

Undersøkinga viser at det er dei i aldersgrupp 40-49 år som er klart mest ivrige på å reise ut av landet.