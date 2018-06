Vi blir stadig eldre

104 år gamle Borghild Skår har budd ved Hjørundfjorden i Ørsta heile livet. Ho har ingen problem med å lese utan briller og løyser kryssord lett som berre det. Borghild budde også heime til ho var 90 år. Tal frå SSB viser at vi blir stadig eldre, men Borghild trur ikkje det er ein spesiell grunn til at akkurat ho har blitt over 100 år. – Eg trur det er ganske tilfeldig, seier ho og ler.