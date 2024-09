VG: Forlag «kjøpte» anmeldelser på Ark

Forlaget Moment i Ålesund satte i gang en konkurranse hvor Ark-ansatte blant annet kunne vinne en tur til Spania hvis de publiserte en anmeldelse av boka «Bruden», skrevet av spanske Carmen Mola. Det skriver VG tirsdag. Det resulterte i rundt tjue anmeldelser på Ark sine sider av boka, og det opplyses ikke at anmeldelsene var skrevet av ansatte i Ark.

Forlagssjef i Moment, Harald Enersen, mener de ikke jukser ved å gjøre dette, og at de ikke har «kjøpt» anmeldelser. Men i ettertid sier han til VG at det burde vært oppgitt at de som skrev anmeldelser jobbet i Ark. Nå er anmeldelsene på Ark sine nettsider fjernet.