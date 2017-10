VG varsla politiet i Ålesund

I desember 2016 varsla avisa VG politiet i Ålesund om at ein mann frå Sunnmøre hadde fortalt om seksuelle overgrep han hadde gjennomført på ein australsk nettstad. Det skriv VG i dag. VG arbeidde med å identifisere fleire av dei nordiske medlemene på nettstaden og ein vestlending i 20-åra peika seg ut, skriv avisa søndag.Politiadvokat Julie Ulstein seier til VG at etterforskinga av mannen nærmar seg slutten. Redaktør i VG, Gard Steiro, seier dei sjeldan samarbeider med politiet, men valde å varsle denne gongen ut frå omsynet til liv og helse til personane overgrepa kunne gå ut over.