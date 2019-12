Veteraner klare for fest

Kool & The Gang er klar for neste års Jugendfest. Bandet, som slapp sitt første album i 1970, står bak hits som Celebration, Get Down On It, Ladies Night og Cherish. Også Stavangerkameratene er klare for festivalen i august neste år. Fra før er artistene Khalid, Alan Walker, Sigrid, Åge & Sambandet, Benjamin Ingrosso, Kamelen og Isah bekreftet.