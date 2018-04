Veteraner fikk medalje

I dag fikk 87 UNIFIL-veteraner medalje under en seremoni i Åndalsnes for deres innsats under operasjonen i Libanon i perioden 1978–1998. Seremonien på Åndalsnes var en av flere rundt om i Norge i dag. I alt har 2300 Libanon-veteraner fått medalje.