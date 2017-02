Vestnesmann tilkjent 10 millionar etter kreftdiagnose

Ein vestnesmann i 50-åra er tilkjent ein av dei høgste erstatningssummane som nokon gong er utbetalt i Noreg i ei yrkesskadesak. Romsdal tingrett dømde nyleg forsikringsselskapet Tryg Forsikring til å betale ut over ti millionar kroner i erstatning for tapte inntekter, og over 400 000 kroner i sakskostnader.

– Det betyr enormt. Den som ikkje har gått gjennom ei slik sak veit ikkje kor store kostnader det er, seier mannen. Han ønskjer ikkje å stå fram med namn og bilde, og grunngir det med dei store påkjenningane saka har medført.

Vaska med kvikksølv

Vestnesmannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980. Her arbeidde han mellom anna med reingjering av store tankar, og i vaskemidla var det stoff som benzen, kvikksølv og saltsyre.

I 1999 blei mannen alvorleg sjuk og fekk konstatert spiserørskreft. Dette medførte fleire store operasjonar.

Mannen fekk seinare også påvist eksem, og blei etter kvart heilt ufør.

– Eg skuldar ingen, eg kan ikkje heve at nokon bevisst har utsett meg for dei kjemikaliane som eg har vore utsett for, seier han.

Han måtte slutte i arbeidet sitt 42 år gamal og seier at han då gjekk gjennom ein sorgperiodel. Han treivst godt på plattforma og hadde det han karakteriserer som ein god jobb.

Hevda dei ikkje skulle betale

Tryg Forsikring hevda i retten at mannen ikkje er påført noko tap som følgje av at han blei sjuk ute på plattforma. Dei viste til at han også hadde KOLS, og meinte det uansett ville tvinga han ut av arbeidslivet på eit tidleg tidspunkt.

No er Tryg Forsikring likevel dømd til å betale han for tapt arbeidsforteneste og sakskostnader.

Retten meiner ein trygt kan slå fast at årsaka til at vestnesmannen slutta i Nordsjøen var kreftsjukdommen og hudplagene.

Dommen er førebels ikkje rettskraftig, og vestnesmannen fryktar ein anke.

– Ja, det fryktar eg. Eg har vore heilt på botnen økonomisk i mange år, eg har måtte greie meg med veldig lite i ei årrekkje, seier han.