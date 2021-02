Vestnes valgte Ålesund sjukehus

Formannskapet i Vestnes kommune vedtok mandag enstemmig at kommunen burde velge Ålesund sjukehus som lokalsjukehus framover, i stede for Molde sjukehus som de har i dag. Det ble lagt fram tilleggsforslag om at kommunen likevel burde ha begge sjukehusa som akuttsjukehus. Det forslaget ble nedstemt fire mot tre stemmer.