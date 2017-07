Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg skal gjøre alt for å rekke kampen, sier Pål Vestly Heigre.

AaFK-keeperen har levd i skyggen av en solid Andreas Lie denne sesongen, og er ikke den spilleren hverken fans eller media har viet mest oppmerksomhet siden han ankom klubben før sesongen.

Under NRKs intervju med keeperen ertet medspillerne han med at intervjuet bare var nok en vanlig dag på jobben for keeperen, men søndag kan bli en uvanlig arbeidsdag for 22-åringen.

Da kan Vestly Heigre få sine første minutter i Eliteserien for AaFK, om ikke en skade i foten ødelegger drømmen.

– I dag føles det bra i hele foten, så jeg er optimist. Det går bedre og bedre for hver dag som går, og da skal jeg gjøre alt for å bli klar fysisk og mentalt, sier han.

– Går innpå meg

KEEPER: Vestly Heigre har ikke fått tatt av oppvarmingsklærne i Eliteserien denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Førstekeeper Andreas Lie har blitt hyllet for sine prestasjoner denne sesongen, men en suspensjon gjør at han må stå over søndagens kamp mot Haugesund.

Vestly Heigre er ambisiøs og sikter høyt, og derfor er det en etterlengtet mulighet som nå byr seg.

– Jeg ønsker å spille hver kamp, så jeg har selvfølgelig lengtet etter sjansen. Det har selvfølgelig gått litt innpå meg, og jeg blir skuffet hver gang jeg ikke hører navnet mitt, forteller keeperen.

Vestly Heigre klager likevel ikke over at Lie har blitt prioritert over han denne sesongen.

– Når jeg ikke får spille er det likevel viktig å backe opp Andreas, slik at vi tar tre poeng. Han har spilt bra og det er ingenting som kan sette han ut av laget, mener han.

Glad på kompisens vegne

Vestly Heigre har gått gradene på Norges U-landslag, og har vært innom alle nivå fra G15 til U21.

Tidligere i år så han mangeårig lagkamerat på aldersbestemte landslag, Mathias Dyngeland, bli inkludert i troppen til A-landslaget.

Vestly Heigre sier kompisens prestasjoner inspirerer, og at han unner Dyngeland alt godt.

– Jeg og Mathias har et nært forhold, og vært på landslaget sammen i mange år. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han spiller i Eliteserien hver helg og fortjener denne sjansen, sier AaFK-keeperen.

Om ikke Vestly Heigre blir klar til kampen, er det trolig 19 år gamle Sondre Sødergren som vokter AaFK-buret.