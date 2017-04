Vestlendinger slurver mest med allergimedisin

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov, på vegne av Allergiguiden. En av fem på Vestlandet tyr til selvmedisinering, fremfor å bruke medisiner på resept fra lege.

Astma- og allergiforbundet ser ikke noe galt med at noen kjøper reseptfrie medisiner, men vil at folk oppsøker lege for å få de beste rådene.

– Der får man stilt en sikker diagnose og får den beste medisinen som er egnet for din allergi, sier regionsekretær i Astma- og allergiforbundet i Møre og Romsdal, Monica Dalseth.

En av to føler seg vårslappe

Avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg, mener plagene mange nordmenn sliter med kunne vært unngått med riktig bruk av allergimedisin.

– Hvis tilfellet er at hver tredje allergiker på Vestlandet ikke bruker medisin i løpet av pollensesongen er det ikke rart at så mange har store plager i pollensesongen, sier Steinsvåg i en pressemelding fra Allergiguiden.

Pollen fra Or og Hassel blomstrer i februar, mars og april. Som årsak til pollenallergi har de særlig betydning i Sør- Norge. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Undersøkelsen viser at over halvparten av alle på Vestlandet oppgir at de føler seg trøtte og slappe gjennom vår- og sommersesongen. Dette er høyeste andel på landsbasis.

Hele en av fem tror slappheten skyldes luftveisallergi, mens 85 000 tror slappheten skyldes allergimedisiner.

– Tretthet og allergimedisin var tidligere relatert til hverandre, spesielt første generasjons antihistamintabletter. Blant nyere medisiner er risikoen for bivirkninger i form av tretthet betydelig lavere, så man trenger ikke lenger å velge mellom å være trett eller å gå rundt med allergiske plager, sier Steinsvåg.

Start medisinering tidlig

For tiden er det moderat spredning av Salix på Østlandet, Sørlandet, Rogaland og Hordaland. I Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag er spredningen beskjeden.

– Pollenspredningen er i gang. Det er veldig viktig å komme i gang med medisineringen i god tid før man kjenner symptomene på kroppen, sier Dalseth.

Steinsvåg påpeker viktigheten av gode behandlingsvaner.

– Det er viktig å få stilt riktig diagnose hos legen og bli forskrevet en behandling tilpasset den enkeltes symptomer. Ubehandlet allergi øker sannsynligheten for at plagene på sikt utvikler seg til astma. Medisiner må brukes både forebyggende i forkant av sesong, og fast gjennom hele pollensesongen, sier Steinsvåg.

Følg pollenvarsel i ditt område her.