Vestlandsfylkene samler seg

Vestlandsrådet krever mer statlige penger for å finansiere satsinga på miljøferger og til drift av fergene. Det skjer i en felles uttalelse fra vestlandsfylkene etter møtet i Vestlandsrådet i går. Både Møre og Romsdal og Vestland fylke har en anstrengt økonomi og mener at fergene er underfinansiert. Nå håper fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve, at påtrykket vil hjelpe. Hun mener det mest realistiske er at det kommer endringer i kommuneproposisjonen til våren. Torve, fylkesordføreren i Vestland og fylkesråden i Nordland vil be om et felles møte med kommunalministeren.