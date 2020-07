Vestlandet og Lofoten mest populære

En oversikt over kredittkortbruken viser at Vestlandet og Lofoten er de mest besøkte stedene i sommer. Den voldsomme økningen forteller også at nordmenn reiser i eget land i år. Det tyder på at Aurland kommune er den store turistvinneren med 434 prosent høyere kredittkortforbruk, og på andre- og tredjeplass ligger Stranda og Stryn kommune. Av storbyene er Ålesund på topp, sammen med Bergen og Stavanger. Tallene er hentet av DNB for Dagens Næringsliv.