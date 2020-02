Vêrvarsel søndag

I dag er det meldt sørvest stiv kuling på kysten i morgontimane. Elles er det for det meste meldt bris frå aust og sør, og periodevis frisk bris. I utsette fjordstrok kan det bli søraust stiv kuling. Seint i kveld vil det igjen auke til sørvest stiv kuling på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt kan det også kome periodar med regn og snø over 500–800 meter. Det er også sendt ut gult farevarsel for høg vasstand søndag og natt til måndag. Vasstanden er venta å vere på det høgaste søndag omkring klokka 11-12.00, og klokka 23-24.00. Bildet viser høg vasstand i Ulsteinvik søndag formiddag.