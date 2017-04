Det er ikke lenge igjen til påske. Mange har nok allerede handlet inn det de trenger til påskeferien, men egg er kanskje det som står høyest på handlelisten til mange.

Eggforbruket dobles i påsken, da spiser mange et egg om dagen. Sammen med flere millioner andre høner i Norge, jobber verpehønene i bygda Vanylven på høyt gir.

– Det er veldig kjekt i disse tidene. Når vi står her og pakker egg vet vi at der er mange som venter på de, sier eggprodusent Petter Bondhus.

Flere bønder i samme hønseri

Fem bønder har bygget hønseri på samme område på Rovde på Sunnmøre. For dem har samlokalisering mange fordeler.

Eggprodusent Sigurd Asklund. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Vi får et veldig godt faglig miljø. Vi kan hjelpe hverandre om noen har problemer og vi måler resultater opp mot hverandre, slik at vi og hønene kan bli best mulig, sier eggprodusent Sigurd Asklund.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet var det i gjennomsnitt 2.068 produsenter som søkte om produksjonstilskudd for verpehøner i 2016, som var en økning på 16 produsenter fra 2015. I Norge spises det stadig mer egg, og det er regnet med at hele 30 millioner egg kommer til å gå med under årets påske.

300.000 av disse kommer fra Rovde, men produsentene vil ha oss til å spise mer.

– Vi ligger kanskje på bunnen i Europa med antall kilo egg vi spiser i året, sier Bondhus.

– Vi legger sjelen i det

Før eggene fra Vanylven blir lagt ut for salg, blir de sendt til et pakkeri i Trondheim. Eggprodusentene er spesielt stolte «foreldre» i disse påsketider.

– Vi legger sjela vår i dette og vil at folk skal ha en god opplevelse. Vi vet at det er mange som liker egg i disse påsketider, sier Bondhus.

– Og hvordan skal et perfekt påskeegg se ut?

– Det skal ha litt størrelse, en god plomme med fin farge og ikke minst en veldig god smak, sier Bondhus.