Verner om smølabøndene

Venstre-politikere føler seg rimelig sikre på at bønder som dyrker gulrot på Smøla ikke blir rammet av forslaget til regjeringa om et forbud mot nydyrking av myrjord. Nesten all jorda på Smøla er myrjord og produsenter og fylkespolitikere har tidligere tatt til orde for at et forbud mot myrdyrking vil få dramatiske konsekvenser for landbruket. André Skjelstad (V) i næringskomiteen på Stortinget var i går på Smøla sammen med ordførerkandidat til fylkestingsvalget, Pål Farstad, og de mener smølabøndene kan drive som før.